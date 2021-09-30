Мобильный офис «Социальной газификации» в Домодедове обработал свыше 30 заявок за 2 дня

Социальная газификация стала ближе для жителей поселка Повадино в городском округе Домодедово. В течение двух дней здесь работал специальный выездной мобильный офис для приема заявок. Специалисты закрыли порядка 30 обращений жителей небольшой территории, которые касались вопросов газификации, а также земельных и социальных вопросов.

«Мособлгаз» формирует график передвижения мобильных офисов соцгазификации на следующий период работы, чтобы охватить как можно больше жителей всего региона.

«Помимо стационарного офиса, который у нас находится в селе Ям, „Мособлгаз“ открыл еще и мобильный офис, который курсирует по всей Московской области. В них удобно заключать комплексные договоры на социальную газификацию, с колес прямо. Они будут курсировать по южной части округа», — сообщил заместитель начальника управления строительства и городской инфраструктуры администрации г. о. Домодедово Александр Фомин.

В мобильном пункте оказывают все те же услуги, что и в стационарном. Узнать про график движения можно на сайте «Мособлгаза» или на официальном портале городского округа Домодедово.

Ранее стало известно, что офисы социальной газификации в Подмосковье посетили более 10 тысяч человек.