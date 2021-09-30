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    30 сентября 2021, 16:46

    Более 10 тысяч человек посетили офисы социальной газификации в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Президентский проект «Социальная газификация» уже в разгаре в Подмосковье. Чтобы жители могли задать свои вопросы и заключить договоры, работают стационарные и мобильные офисы по этой теме. Их посетили уже более 10 тысяч человек.

    Более 10 тысяч человек посетили офисы социальной газификации в Подмосковье | Изображение 1

    Как напомнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, программа «Социальная газификация» в регионе стартовала более двух месяцев назад.

    Реализация президентского проекта набирает обороты. По темпам мы находимся в плановых значениях, что позволяет нам прогнозировать успешное завершение в установленный срок

    Евгений Хромушин.

    Стационарные офисы социальной газификации посетили уже более девяти тысяч человек, а мобильные — свыше 1,1 тысячи.

    Более 10 тысяч человек посетили офисы социальной газификации в Подмосковье | Изображение 2

    За первые недели своей работы передвижные комплексы объехали не менее 70 населенных пунктов Подмосковья.

    Активнее всего услугами офисов социальной газификации пользуются жители Раменского, Домодедова, Одинцова и Истры.

    Опыт Московской области по социальной газификации уже предложили распространить на всю Россию.