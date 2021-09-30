Более 10 тысяч человек посетили офисы социальной газификации в Подмосковье

Президентский проект «Социальная газификация» уже в разгаре в Подмосковье. Чтобы жители могли задать свои вопросы и заключить договоры, работают стационарные и мобильные офисы по этой теме. Их посетили уже более 10 тысяч человек.

Как напомнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, программа «Социальная газификация» в регионе стартовала более двух месяцев назад. Реализация президентского проекта набирает обороты. По темпам мы находимся в плановых значениях, что позволяет нам прогнозировать успешное завершение в установленный срок Евгений Хромушин. Стационарные офисы социальной газификации посетили уже более девяти тысяч человек, а мобильные — свыше 1,1 тысячи. За первые недели своей работы передвижные комплексы объехали не менее 70 населенных пунктов Подмосковья. Активнее всего услугами офисов социальной газификации пользуются жители Раменского, Домодедова, Одинцова и Истры. Опыт Московской области по социальной газификации уже предложили распространить на всю Россию.