Опубликован график социальной газификации в Подмосковье до конца 2022 года

Два месяца назад в Подмосковье начался президентский проект «Социальная газификация». Его цель — бесплатно подвести топливо к границам 115 тысяч домов региона до конца 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей. А чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в деревнях и селах, опубликовали график работ.

Сейчас у Московской области один из самых высоких уровней газификации в стране — около 97%. К концу следующего года показатели значительно вырастут благодаря президентской программе.

Поскольку проект новый, у людей появляются вопросы о том, когда и в какие населенные пункты придет голубое топливо.

Ответы на вопросы людей

Получить ответы можно в офисах социальной газификации. Их активно открывают в разных округах Подмосковья. Сведения о программе публикуют на сайте «Мособлгаза» или на портале Минэнергетики Подмосковья.

Теперь у жителей появилась возможность узнать точный срок газификации деревень и сел на специальном графике.

Ранее мы рассказали, что проект «Социальная газификация» набрал темп в Подмосковье. Каждую неделю подключают уже более 100 домов.