Газ по президентскому проекту пришел в 5 тысяч домов Подмосковья

Пятитысячный дом подключили к газу в Подмосковье по президентскому проекту. Голубым топливом обеспечили уже 350 сел и деревень.

В доме, который по проекту стал пятитысячным, живет семья Белус. Юбилейный пуск газа состоялся в деревне Золотилово. Она находится в городском округе Сергиев Посад.

Хозяйка дома поделилась, что раньше обогревать жилище им приходилось за счет электричества. Это было дорого.

Мы сибиряки, часто переезжали из-за военной службы, но обосновались здесь, под Сергиевым Посадом. Места красивые, нам очень нравятся, но отапливаться зимой было проблематично Татьяна Белус.

Теперь в доме установили газовый котел. Топливо пришло по проекту «Социальная газификация».

Всего в Сергиевом Посаде в программу включили 92 пункта. Там живут около 10 тысяч человек.

Газом обеспечили дома уже в 13 местных селах и деревнях. А по всему Подмосковью работы завершили в 350 населенных пунктах. Каждую неделю топливо получают дома более тысячи жителей.