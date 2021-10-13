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    13 октября 2021, 15:32

    Газ по президентскому проекту пришел в 5 тысяч домов Подмосковья

    Пятитысячный дом обеспечили газом по призидентскому проекту в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Пятитысячный дом подключили к газу в Подмосковье по президентскому проекту. Голубым топливом обеспечили уже 350 сел и деревень.

    Газ по президентскому проекту пришел в 5 тысяч домов Подмосковья | Изображение 1

    В доме, который по проекту стал пятитысячным, живет семья Белус. Юбилейный пуск газа состоялся в деревне Золотилово. Она находится в городском округе Сергиев Посад.

    Хозяйка дома поделилась, что раньше обогревать жилище им приходилось за счет электричества. Это было дорого.

    Газ по президентскому проекту пришел в 5 тысяч домов Подмосковья | Изображение 2

    Мы сибиряки, часто переезжали из-за военной службы, но обосновались здесь, под Сергиевым Посадом. Места красивые, нам очень нравятся, но отапливаться зимой было проблематично

    Татьяна Белус.

    Теперь в доме установили газовый котел. Топливо пришло по проекту «Социальная газификация».

    Газ по президентскому проекту пришел в 5 тысяч домов Подмосковья | Изображение 3

    Всего в Сергиевом Посаде в программу включили 92 пункта. Там живут около 10 тысяч человек.

    Газом обеспечили дома уже в 13 местных селах и деревнях. А по всему Подмосковью работы завершили в 350 населенных пунктах. Каждую неделю топливо получают дома более тысячи жителей.