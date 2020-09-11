Мобильные пункты вакцинации против гриппа в Подмосковье показали на карте

На интерактивную карту нанесены места дежурства автомобилей с надписью: «Передвижной прививочный пункт». Там же указан график работы передвижного пункта в сентябре.

Мобильные комплексы развернуты в местах массового скопления людей — у железнодорожных станций, магазинов, торговых центров, МФЦ, а также на улицах отдаленных деревень.

Вакцинироваться от гриппа можно без предварительной записи. Необходимо только предъявить паспорт или полис ОМС. Врачи делают прививки после осмотра, благодаря которому подтверждают отсутствие противопоказаний.

В сентябре и октябре 2020 года в Московской области планируется вакцинировать от гриппа более 4,5 миллиона местных жителей, в том числе свыше миллиона детей. В регионе используют современные отечественные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс». Все они зарегистрированы в России в установленном порядке и включают актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ.

Массовая вакцинация от гриппа стартовала в Подмосковье 7 сентября. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. В школах и детских садах прививки делают в медицинских кабинетах.

С 15 сентября сделать прививку смогут и сотрудники учреждений социального обслуживания. К ним специалисты будут выезжать на места. А жители старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями будут прививаться в поликлиниках, призывники — в рамках прохождения комиссий.