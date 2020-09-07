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    07 сентября 2020, 13:45

    Вакцинация от гриппа началась в Подмосковье. Как и где сделать прививку

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Массовая вакцинация населения от гриппа стартовала в Подмосковье. Сделать прививку удастся в поликлиниках и мобильных комплексах. Туда поступили современные отечественные вакцины.
    Вакцинация от гриппа началась в Подмосковье. Как и где сделать прививку

    В этом году вакцинация предположительно охватит не менее 4,5 миллиона жителей области, в том числе свыше миллиона детей. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Защитить себя и своих близких от гриппа, его последствий и осложнений можно с помощью вакцинации. Для удобства жителей они могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах

    Светлана Стригункова.

    Она уточнила, что передвижные пункты расположились рядом с крупными торговыми центрами, железнодорожными станциями и офисами МФЦ.

    «Для предприятий с числом работников более 500 человек будут организованы выезды мобильных бригад. Сотрудникам сделают прививки в рабочее время», — добавила Светлана Стригункова.

    По ее словам, в школах и детских садах прививки сделают внутри медицинских кабинетов.

    Но сначала жителям потребуется обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр назначит прививку, если не выявит противопоказаний.

    В мобильном комплексе по вакцинации врач проведет осмотр на месте. Записаться можно через портал госуслуг Подмосковья или call-центр губернатора по телефону 8 (800) 550-50-30.

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