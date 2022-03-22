Мобильные офисы социальной газификации посетят 51 деревню Подмосковья до конца марта

Передвижные офисы по проекту «Социальная газификация» приедут в 51 населенный пункт Подмосковья с 21 по 27 марта. Там жителям доступны 12 услуг — от заключения договора на голубое топливо до регистрации дома.

В Министерстве энергетики региона напомнили, что в таких офисах можно присвоить адрес, произвести перерасчет за ТКО, заключить социальный контракт, оформить льготы ФНС, пройти вакцинацию и не только.

Мобильные офисы перемещаются по графикам. Например, на этой неделе они посетят деревни Сысоево, Хлебово, Шихово, Аксаково, Сухарево, Румянцево, Лучинское.

Приедут и в поселки Новосиньково, Горшково, Прокудино, а также во многие другие населенные пункты Подмосковья.

Узнать точное время прибытия мобильного офиса можно на сайте «Мособлгаза».

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.