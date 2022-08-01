Мобильные офисы по вопросам газа приедут еще в 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю

Мобильные офисы социальной газификации продолжают посещать деревни и села Подмосковья. На этой неделе они приедут в 47 населенных пунктов региона в 19 городских округах.

Передвижные офисы посетят следующие места:

город Волоколамск, деревни Гряды, Калистово городского округа Волоколамск;

деревни Алехново, Кашино городского округа Истра;

деревню Афанасово городского округа Клин;

деревни Аббакумово, Красная Горка, Семкино, Румянцево, Фелисово, Протасово, Погорелки городского округа Мытищи;

деревни Кузяево, Лупаново, Подосинки, Векшино, Афанасово городского округа Дмитровский;

деревню Лычево городского округа Сергиево-Посадский;

деревню Пешково городского округа Богородский;

деревни Фатеево, Саурово, Алферово городского округа Павловский Посад;

село Макарово городского округа Черноголвка;

деревню Инюшинская городского округа Шатура;

села Петровское, Трубино городского округа Щелково;

деревни Дьяково, Кузнецово, Осеченки, Вялки, рабочий поселок Быково городского округа Раменский;

поселок Белоомут, деревни Ильясово, Лисьи Норы, город Луховицы, микрорайон Молодежный-2 городского округа Луховицы;

город Воскресенск; деревни Афанасьево, Турейка, городского округа Наро-Фоминский;

поселок Кобяково городского округа Одинцовский;

деревню Дальние Прудищи, село Никитское городского округа Видное;

деревню Бурхино г. о. Домодедово;

деревни Глазово, Глубоково г. о. Серпухов;

село Новоселки г. о. Чехов.

Узнать график работы жители смогут на сайте «Мособлгаза».

Всего в Подмосковье газифицировали свыше 1800 населенных пунктов. Подать заявку на проведение коммуникаций можно также на сайте ведомства, «Госуслугах» или в МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в области завершат до конца этого года.