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    01 августа 2022, 10:00

    Мобильные офисы по вопросам газа приедут еще в 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Мобильные офисы социальной газификации продолжают посещать деревни и села Подмосковья. На этой неделе они приедут в 47 населенных пунктов региона в 19 городских округах.

    Мобильные офисы по вопросам газа приедут еще в 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю

    Передвижные офисы посетят следующие места:

    • город Волоколамск, деревни Гряды, Калистово городского округа Волоколамск;
    • деревни Алехново, Кашино городского округа Истра;
    • деревню Афанасово городского округа Клин;
    • деревни Аббакумово, Красная Горка, Семкино, Румянцево, Фелисово, Протасово, Погорелки городского округа Мытищи;
    • деревни Кузяево, Лупаново, Подосинки, Векшино, Афанасово городского округа Дмитровский;
    • деревню Лычево городского округа Сергиево-Посадский;
    • деревню Пешково городского округа Богородский;
    • деревни Фатеево, Саурово, Алферово городского округа Павловский Посад;
    • село Макарово городского округа Черноголвка;
    • деревню Инюшинская городского округа Шатура;
    • села Петровское, Трубино городского округа Щелково;
    • деревни Дьяково, Кузнецово, Осеченки, Вялки, рабочий поселок Быково городского округа Раменский;
    • поселок Белоомут, деревни Ильясово, Лисьи Норы, город Луховицы, микрорайон Молодежный-2 городского округа Луховицы;
    • город Воскресенск; деревни Афанасьево, Турейка, городского округа Наро-Фоминский;
    • поселок Кобяково городского округа Одинцовский;
    • деревню Дальние Прудищи, село Никитское городского округа Видное;
    • деревню Бурхино г. о. Домодедово;
    • деревни Глазово, Глубоково г. о. Серпухов;
    • село Новоселки г. о. Чехов.

    Узнать график работы жители смогут на сайте «Мособлгаза».

    Всего в Подмосковье газифицировали свыше 1800 населенных пунктов. Подать заявку на проведение коммуникаций можно также на сайте ведомства, «Госуслугах» или в МФЦ.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в области завершат до конца этого года.