01 августа 2022, 10:00
Мобильные офисы по вопросам газа приедут еще в 47 населенных пунктов Подмосковья за неделю
Мобильные офисы социальной газификации продолжают посещать деревни и села Подмосковья. На этой неделе они приедут в 47 населенных пунктов региона в 19 городских округах.
Передвижные офисы посетят следующие места:
- город Волоколамск, деревни Гряды, Калистово городского округа Волоколамск;
- деревни Алехново, Кашино городского округа Истра;
- деревню Афанасово городского округа Клин;
- деревни Аббакумово, Красная Горка, Семкино, Румянцево, Фелисово, Протасово, Погорелки городского округа Мытищи;
- деревни Кузяево, Лупаново, Подосинки, Векшино, Афанасово городского округа Дмитровский;
- деревню Лычево городского округа Сергиево-Посадский;
- деревню Пешково городского округа Богородский;
- деревни Фатеево, Саурово, Алферово городского округа Павловский Посад;
- село Макарово городского округа Черноголвка;
- деревню Инюшинская городского округа Шатура;
- села Петровское, Трубино городского округа Щелково;
- деревни Дьяково, Кузнецово, Осеченки, Вялки, рабочий поселок Быково городского округа Раменский;
- поселок Белоомут, деревни Ильясово, Лисьи Норы, город Луховицы, микрорайон Молодежный-2 городского округа Луховицы;
- город Воскресенск; деревни Афанасьево, Турейка, городского округа Наро-Фоминский;
- поселок Кобяково городского округа Одинцовский;
- деревню Дальние Прудищи, село Никитское городского округа Видное;
- деревню Бурхино г. о. Домодедово;
- деревни Глазово, Глубоково г. о. Серпухов;
- село Новоселки г. о. Чехов.
Узнать график работы жители смогут на сайте «Мособлгаза».
Всего в Подмосковье газифицировали свыше 1800 населенных пунктов. Подать заявку на проведение коммуникаций можно также на сайте ведомства, «Госуслугах» или в МФЦ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в области завершат до конца этого года.