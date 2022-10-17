Губернатор Подмосковья объявил о завершении частичной мобилизации | 360°

17 октября 2022, 19:15
Губернатор Подмосковья объявил о завершении частичной мобилизации
Задачи по частичной мобилизации в Подмосковье полностью выполнены, заявил губернатор Андрей Воробьев. Вручение повесток прекращается, а тем, кто получил их ранее, уже не потребуется приходить в военкомат.
«Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму и чувству долга все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, завершены досрочно», — сказал Андрей Воробьев.
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Военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов сообщил, что он получил донесения от председателей призывных комиссий о выполненной задаче.
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Нужно продолжать помогать тем, кто на передовой. Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как и раньше
Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что ни одна из семей мобилизованных не останется без внимания.
«Что касается добровольцев или контрактников, то, если вы заключаете контракты с военнослужащими, все предусмотренные меры поддержки продолжат свою работу, как и адресная помощь всем семьям, у которых возникают разного рода вопросы», — сказал глава Московской области.
Мобилизованным и добровольцам из Подмосковья положена выплата в 200 тысяч рублей по решению губернатора региона Андрея Воробьева. Ее получили уже почти 4,5 тысячи призванных на службу.
«Сегодня в первой половине дня я встречался с одной из семей, и у меня состоялся очень теплый разговор. Все переживают за мужей, сыновей и ждут обязательно их с победой. Мы все ждем ребят с победой и гордимся тем, что они защищают нашу страну, родину», — подчеркнул Воробьев.
Ранее губернатор сообщил, что центры помощи семьям мобилизованных открыли в каждом городском округе Подмосковья.
Андрей Воробьев
Частичная мобилизация в РФ
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