Губернатор Подмосковья: почти 4,5 тысячи мобилизованных получили выплату по 200 тысяч рублей | 360°

Важное 17 октября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья: почти 4,5 тысячи мобилизованных получили выплату по 200 тысяч рублей

Читать 360tv в

Мобилизованным, добровольцам и их семьям начали приходить выплаты в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что почти 4,5 тысячи призванных на службу уже получили по 200 тысяч рублей.

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По его словам, еще 1,2 тысячи мобилизованных получат выплату сегодня.

Деньги приходят в течение трех дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке. Андрей Воробьев

Выплаты помогут семьям мобилизованных решить необходимые вопросы. Кроме того, власти Подмосковья поддержат их в части кредитных каникул, устройства в детские сады, школы и не только.

«Открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Сейчас таких штабов уже 60 — там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтеры», — отметил губернатор.

Об этом Воробьев сообщил, навестив семью одного из мобилизованных в Одинцове.

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