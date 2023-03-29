29 марта 2023, 13:06
Многодетная семья из Сергиева Посада купит дом благодаря льготной программе
Многодетная семья из Сергиева Посада получила субсидию на покупку жилья по льготной программе. Благодаря полученным средствам они переедут в новый комфортный дом.
Анатолий и Татьяна Колот живут в Сергиевом Посаде вместе с детьми. Отец семьи работает в Московской духовной академии, а его супруга находится в декретном отпуске. Они обратились в администрацию округа по вопросу улучшения жилищных условий в прошлом году, после чего их включили в число участников программы. На покупку нового дома они получили 7,8 миллиона рублей.
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Как напомнили в Минжилполитики Подмосковья, семьи, где воспитывается семь и более детей, а также те, у которых одновременно родились трое, могут получить 100% субсидию на покупку жилья.
Всего с начала года поддержку получила 21 семья.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Семья
Сергиев Посад
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