Свыше 252 млн рублей дополнительно выделят на лекарства для пациентов с ковидом в Подмосковье

Подмосковье получит еще свыше 252 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство дополнительно направит регионам более 10,9 миллиарда рублей. Средства выделят на то, чтобы обеспечить пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами.

Это отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Андрей Голубев. Он уточнил, что Подмосковье получит 252,4 миллиона рублей.

Для борьбы с вирусом у нас сконцентрированы все необходимые силы и ресурсы. При этом мы видим, что ситуация еще напряженная Андрей Голубев.

Он назвал новую федеральную помощь своевременной. По его словам, она поможет обеспечить лекарствами пациентов, которые лечатся дома.

В Подмосковье начали оформлять электронные рецепты на льготные лекарства. В среднем врачи выписывают 100 тысяч таких рецептов каждую неделю.