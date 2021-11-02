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    02 ноября 2021, 13:21

    Свыше 252 млн рублей дополнительно выделят на лекарства для пациентов с ковидом в Подмосковье

    Правительство России выделит Подмосковью еще 252,4 миллиона рублей на лекарства для пациентов с ковидом

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье получит еще свыше 252 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Свыше 252 млн рублей дополнительно выделят на лекарства для пациентов с ковидом в Подмосковье

    Правительство дополнительно направит регионам более 10,9 миллиарда рублей. Средства выделят на то, чтобы обеспечить пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами.

    Это отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Андрей Голубев. Он уточнил, что Подмосковье получит 252,4 миллиона рублей.

    Для борьбы с вирусом у нас сконцентрированы все необходимые силы и ресурсы. При этом мы видим, что ситуация еще напряженная

    Андрей Голубев.

    Он назвал новую федеральную помощь своевременной. По его словам, она поможет обеспечить лекарствами пациентов, которые лечатся дома.

    В Подмосковье начали оформлять электронные рецепты на льготные лекарства. В среднем врачи выписывают 100 тысяч таких рецептов каждую неделю.