Более 720 тысяч электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье за два месяца

Более 720 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили за два месяца в Подмосковье. Эта услуга появилась в сентябре и сразу стала очень востребованной.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, у онлайн-рецептов много преимуществ.

Их невозможно испортить, потерять и помять. Врач оформит электронный рецепт пациенту на приеме, это займет меньше минуты Светлана Стригункова.

Лекарства можно получить в аптеках сети «Мособлмедсервис». Каждую неделю в Подмосковье оформляют примерно по 100 тысяч онлайн-рецептов.

Чтобы получить лекарство, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Второй вариант — сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.

Однако возможность получить бумажную версию рецепта тоже сохранили. При желании пациент сможет попросить оформить его.