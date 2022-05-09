Митинг в память о героях Великой Отечественной войны прошел в Рузе

Уже более пяти лет в Рузе, кроме торжественного возложения цветов к мемориалам и шествия «Бессмертного полка» 9 Мая, существует еще одна традиция. Ежегодно накануне Дня Победы возле Вечного огня устанавливают «Стену памяти» — на ней вывешивают фотографии местных героев, которые родились или сражались на территории городского округа.

Наталья Калинина у этой стены не может сдержать слез. Среди десятков лиц, глядящих с черно-белых карточек, есть одно самое родное — ее отец, танкист, прошедший всю войну.

«Очень важно! Это до слез. Для меня это очень, даже не объяснить это, в душе это все», — делится дочь участника Великой Отечественной войны Наталья Калинина.

Наталья Солнцева приходит к Вечному огню в центре Рузы не только почтить память героев, но и на могилу к дедушке — Герою Советского Союза Сергею Солнцеву. Он, как и многие сотрудники НКВД, стал частью партизанских отрядов в 1941 году. В одном из боев на дальних подступах к

Москве получил тяжелое ранение и был взят в плен. Долгое время Сергея Ивановича жестоко пытали, после чего убили. С войны его так и не дождался 11-летний сын.

«Во-первых, он был человек достойный, достойный воспитатель. Папа говорит — он меня никогда пальцем не трогал, никогда, как говорится, не наказывал. Единственное, что если ему что-то не нравилось, он его называл мерзавцем. Вот это было самое ругательное слово из дедова лексикона — „мерзавец“. И вот даже есть листовка, которую они выпускали в партизанском отряде, он даже писал — „фашистские мерзавцы“. Я говорю — вот это слово „мерзавцы“ — это точно дед, значит, писал», — рассказывает внучка Героя Советского Союза С. И. Солнцева Наталья Солнцева.

В 1942-м Сергей Солнцев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Теперь к его могиле каждый год тысячи человек несут цветы, преклоняют колени и благодарят за мужество и отвагу. Для местных жителей, как и для всех россиян, победа в Великой Отечественной — важнейшая страница в истории. В 1941 году в Рузе на фронт было призвано порядка восьми тысяч человек, вернуться к родным смогли чуть больше половины.

Местные жители любят приводить к «Стене памяти» и своих детей — говорят, историю нужно знать в лицах, и нет лучшего способа сохранить историю, чем вспоминая раз за разом, чьими руками эта история создавалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны.