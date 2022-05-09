Воробьев поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны

Семья ветеранов Николая Арсеньевича и Анастасии Николаевны Соколовых вместе уже 77 лет. Многие годы они идут рука об руку, воспитали двоих детей, внуков, а теперь у них подрастают правнуки. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил семью с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня большая семья накрыла праздничный стол для чаепития. Вместе собрались дети, внуки и правнуки Анастасии Николаевны и Николая Арсеньевича. Губернатор тепло пообщался с ветеранами и их родственниками, поздравил с Днем Победы

«Всей семье вашей мира добра любви», — сказал глава региона.

Николаю Арсеньевичу 23 апреля исполнилось 100 лет. Он инвалид Великой Отечественной войны, награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне, имеет другие награды. В мирное время работал на маслозаводе, потом в колхозе рабочим.

Анастасии Николаевне 97 лет, она ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда, инвалид II группы. Работала начальником почты.

Соколовы жили в Рамешковском районе Тверской области. Они расписались в год Победы, а в минувшем феврале отметили 77-летие брака. Николай Арсеньевич и Анастасия Николаевна — единственная пара в Московской области, которая идет рука об руку столько лет.