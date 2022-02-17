Митинг в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялся митинг в честь 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Последняя колонна войск СССР покинула Афганистан 15 февраля 1989 года.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто участвовал в этих событиях, соболезнуем тем, кто потерял родных и близких. В боевых действиях в Афганистане участвовало боле 500 тысяч человек, солдат, офицеров. От Солнечногорска призывалось только 400 солдат и офицеров», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

В митинге приняли участие ученики лицея № 1. Они не только возложили цвету к памятнику «Воину-интернационалисту», но и провели свое мероприятие в честь памятной даты. В стенах школы они спели песни тех лет и поговорили с участниками и свидетелями Афганской войны.

Источник фото: телеканал «360»

Ученики лицея регулярно вспоминают события Афгана. Кроме концертов, которые проводятся каждое 15-е февраля, в школе третий год действует «Галерея памяти» — в коридорах лицея дети знакомятся с историей земляков, которые прошли войну.

Источник фото: телеканал «360»

В декабре 2021-го в школах Московской области прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился со школьниками и подчеркнул, как важно помнить эти исторические события.