Ветераны Афганистана устроили митинг у офиса Зеленского в Киеве

Ветераны войны в Афганистане начали митинг в защиту своих прав возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА «Новости».

Согласно его оценке, возле офиса собрались примерно тысяча митингующих, многие из них — члены Украинского союза ветеранов Афганистана. Они потребовали убрать из рассмотрения Верховной рады ряд законопроектов, которые уменьшают социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих. Также участники акции попросили ввести государственные медицинские страховки ветеранов и обеспечить их жильем.

При этом протестующие хотят добиться увольнения нескольких министров — здравоохранения, социальной политики, информации, культуры и руководства Министерства по делам ветеранов.

В руках у митингующих флаги организаций ветеранов и национальные знамена без политической символики. Полиция охраняет офис Зеленского и осматривает всех желающих присоединиться к мирному протесту. Участники акции общаются, слушают песни о войне в Афганистане и выражают недовольство работой органов исполнительной власти.