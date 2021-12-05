Важно помнить подвиг предков. Школьники рассказали Воробьеву о своих прадедах, воевавших под Москвой

Во всех школах Московской области прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Очень важно, чтобы подрастающие поколения помнили об этом, заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

5 декабря отмечается 80-летие начала контрнаступления под Москвой. Это событие стало одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Губернатор Подмосковья встретился со школьниками в разных городах, которые рассказали ему про своих родных, ставших участниками тех событий.

«Буквально сейчас мы встречались с ребятами, шестой-седьмой класс. Они рассказывали про своих прадедов и прабабушек, которые воевали здесь, под Москвой в том числе. Это, конечно, события исторические, переломные. Мы все прекрасно понимаем, какой ценой контрнаступление происходило здесь 80 лет назад», — сказал Воробьев.

Очень важно, чтобы дети в школах, воспитатели и педагоги уделяли этому внимание, подчеркнул губернатор.

«Мы подготовили большой цикл мероприятий, чтобы рассказать детям еще раз о том подвиге, который совершили наши предки», — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья сегодня заложил первый камень Областного технологического лицея в Истре, который будет носить имя ветерана ВОВ, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих. В церемонии принял участие внук фронтовика.