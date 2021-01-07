«Мира и любви в каждый дом»: Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Рождеством

Мира и любви пожелал губернатор Московской области Андрей Воробьев жителя региона в своем поздравлении с Рождеством. На своей странице в Instagram он опубликовал видео с праздничного богослужения в в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря.

Праздничная служба сопровождалась песнопениями женского хора обители.

«Мира и любви в каждый дом», — пожелал губернатор Московской области. Он напомнил, что Рождество — это прежде всего праздник про любовь, про то, что она значит в нашей жизни.

«Он теплый, домашний, семейный. Желаю провести его рядом с близкими! А завтра приезжайте праздновать в наши города — есть из чего выбрать», — пригласил всех губернатор.

Более 1,5 тысяч храмов проводят в эту ночь Рождественские богослужения. Все прихожане должны соблюдать меры санитарной предосторожности: находиться в масках, сохранять социальную дистанцию. Средства защиты также необходимо использовать при личном общении со священником, в том числе во время исповеди.

Рождество — один из главных христианских праздников. Православные верующие отметят его в ночь на 7 января. Накануне, 6 января, православные верующие отмечают сочельник. В последний день перед Рождеством традиционно готовятся 12 блюд, а также необходимо соблюдать определенные традиции и запреты.

Утренние службы в сочельник проходят в особой обстановке в ожидании праздника Рождества Христова. «360» побывал на литургии в Никольском соборе Красногорска. Как и во всех храмах России, богослужение здесь состоялось с соблюдением всех санитарных правил.

А еще в Подмосковье есть много интересных способов интересно и с пользой провести праздники. «360» составил гид по гуляньям, где каждый найдет себе занятие по душе.