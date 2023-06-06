Подмосковье 06 июня 2023, 11:16 Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод еще 24 строительных объектов Застройщик ПАО "ПИК СЗ"

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Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод в эксплуатацию еще 24 зданий. Этот четыре многоквартирных дома и 20 нежилых объектов.

Как рассказали ведомстве, в ЖК «Одинцово-1» ввели в эксплуатацию жилой дом на 288 квартир. В Дзержинском — три дома на 212 квартир в микрорайоне 5А.

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Кроме того, в Люберцах и Королеве достроили детские сады, в Ленинском округе — склад, в Химках — производственно-складской комплекс, а в Волоколамске — магазин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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