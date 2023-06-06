06 июня 2023, 11:50
Минжилполитики Подмосковья одобрило еще 38 строительных проектов
Минжилполитики Подмосковье одобрило строительство еще 38 зданий. Это один многоквартирный дом и 37 нежилых объектов.
Как рассказали в ведомстве, многоквартирный дом на 686 квартир построят в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках.
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Кроме того, в Долгопрудном построят учебно-лабораторный корпус МФТИ, в Клину — здание для производства упаковки из картона, в Ленинском округе — производственно-складскую базу, в Люберцах — логистический центр, а в Истре — здание дорожного сервиса. Также в Ступине откроется мотель с магазином, а в Волоколамске — автозаправочная станция.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.
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Строительство
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