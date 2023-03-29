Подмосковье 29 марта 2023, 09:44 Минтранс Подмосковья рассказал о способах оформить абонемент в электрички ЦППК АО «Центральная ППК»

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Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании оценили удобство абонементного меню. Так, каждый желающий может выбрать подходящий вариант проездных с учетом маршрутов и числа необходимых поездок.

Абонементы дают право на многократный проезд в поездах и электричках. Их стоимость зависит от маршрута и вида транспорта. Самыми популярными у ЦППК стали проездные «Ежедневно», «Рабочего дня» и «Выходного дня».

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Абонементы на количество поездок оформляются на станциях, оборудованных турникетами или валидаторами. В прошлом году они стали доступны еще на 52 станциях.

Оформить проездной можно за 30 дней до начала срока действия. Подробнее можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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