Эксклюзив 03 декабря 2023, 14:22 Минтранс Подмосковья призвал водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снега Минтранс Подмосковья: в уборке снега задействовали более 800 единиц техники Министерства транспорта Московской области

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Дорожные службы Московской области работают в штатном режиме согласно сценарию «Снегопад». Об этом «360» рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействованы более 800 единиц спецтехники. По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. А если воспользуетесь им, то будьте аккуратны на поворотах, мостах и эстакадах и в зонах пешеходных переходов, и не отвлекайтесь на телефон во время движения», — отметили в ведомстве.

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В Главном управлении содержания территорий Московской области «360» рассказали, что в расчистке дворов, дорог и тротуаров от снега задействовали максимальное количество дворников и уборочной техники. В работах участвуют трактора на прометание, а также погрузчики и самосвалы для оперативного вывоза снега.

Воскресенье и предстоящая ночь станут самыми сложными для Москвы и Подмосковья в плане погоды. Из-за циклона на регион обрушились снегопады, местами возможны метели, накаты и снежные заносы. Уже в понедельник осадки пойдут на убыль.