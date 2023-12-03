Эксклюзив 03 декабря 2023, 12:44 Метели, сильный снег и заносы на дорогах. Волновой циклон в ближайшие часы накроет Москву Метеоролог Позднякова предупредила о метелях и снежных накатах в Москве IMAGO/Bernd März/IMAGO/Bernd März

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Волновой циклон накроет столичный регион в воскресенье. В большей степени он затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Но и в городе, в пределах старой Москвы, снег тоже местами будет сильный, с метелью, с заносами на дорогах, со снежным накатом», — предупредила Позднякова.

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Так как месяц только начался, уровень осадков не превысит норму, рассказала она. За сегодняшний день в столице может выпасть от семи до 10 сантиметров снега — настолько увеличится высота сугробов.

«Постепенно ночью снег пойдет на убыль, и завтра уже процесс будет затухающий. Поэтому наиболее неблагоприятная для Москвы погода — это сегодня днем и ближайшей ночью», — добавила Позднякова.

Выпавшие осадки не будут таять, поскольку центр циклона пройдет южнее Московской области.

«То есть мы сразу попадаем в холодную воздушную массу. И поэтому морозы будут только усиливаться. Снег таять не будет. На это рассчитывать не приходится», — подчеркнула метеоролог.

Накануне синоптик Александр Ильин сообщил, что сильные морозы обрушатся на Москву и Подмосковье на следующей неделе. В среду столбики термометров опустятся до -13 градусов, в субботу днем — до -20 градусов.