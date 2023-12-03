Эксклюзив 03 декабря 2023, 13:53 Максимальное число дворников и спецтехники задействовали в Подмосковье для уборки снега ГУСТ: в уборке снега в Подмосковье задействовали максимум дворников и техники РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Московской области задействовали максимальное количество дворников и техники для расчистки снега. Об этом «360» сообщил представитель Главного управления содержания территорий региона.

«В механической уборке участвуют трактора на прометание, самосвалы и погрузчики для оперативного вывоза снега с дворовых и общественных территорий. Снегопад ожидается с продолжением в понедельник, специалисты комплексной уборки будут задействованы и сегодня, и завтра. Снегопад ожидается с продолжением в понедельник, специалисты комплексной уборки будут задействованы и сегодня, и завтра», — рассказали в ГУСТ.

Реклама

Снегопад обрушился на Москву и Подмосковье из-за циклона. Местных жителей предупредили о метелях, снежных заносах и накатах. Однако в понедельник снегопады пойдут на убыль.

Уже на следующей неделе в регионе ожидается вторжение холодного арктического воздуха и сильные морозы. В Московской области ночью при ясном небе столбики термометров опустятся до -22… -27 градусов. Днем тоже будет очень холодно.