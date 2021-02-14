Минтранс Подмосковья предупредил о затруднении движения на дорогах. Вот их список

Движение затруднено на некоторых шоссе в Московской области из-за застрявших фур. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Из-за застрявших фур нет движения на участке Володарского шоссе от поселка Орлово до пересечения с Каширским шоссе, где в районе села Ям также скопилась очередь из грузовиков. Фуры на въезд в Москву стоят и на Симферопольском шоссе. Также затруднено движение на Расторгуевском и Новосохинском шоссе, на Зенинском шоссе и Октябрьском проспекте в Люберцах, Косинском и Новомилетском шоссе в Балашихе.

Водителям рекомендовали при возможности отложить поездку на более позднее время. Из-за заторов дорожные службы не могут выполнить уборку дорог от снега, указано в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

Коммунальные и дорожные службы продолжают работу по очистке дорог и дворов в усиленном режиме, сообщил ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, который поблагодарил жителей региона за помощь в устранении последствий непогоды.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее в беседе с «360» рассказал, что прошедший снегопад по количеству выпавших осадков стал одним из самых обильных за последние полвека наблюдений.