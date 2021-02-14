Жителей Подмосковья поблагодарили за помощь дорожным службам. Уборка снега еще продолжается

Дорожные и коммунальные службы Московской области продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. Однако работы еще продолжаются. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры в регионе Алексей Гержик поблагодарил местных жителей за помощь в устранении последствий непогоды.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева, дорожные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме, пока не будут ликвидированы все последствия снегопада», — заявил он.

За последние два дня в Московской области в среднем выпало 50 сантиметров снега. Осадки составили более 80% от нормы февраля. За прошедшие сутки расчищено 38 тысяч километров дорог на территории области, а также более 31 миллиона квадратных метров общественных пространств, дворов, пешеходных дорожек, тротуаров, общественных остановок.

Дорожные службы делают основной упор на подготовку маршрутов общественного транспорта, чтобы в понедельник люди могли беспрепятственно добраться до работы, отвезти детей в детские сады и школы, пересесть на электрички и МЦД. Коммунальные службы очищают тротуары и пешеходные дорожки.

На работу по очистке общественных территорий вышли и волонтеры.

«Спасибо неравнодушным жителям, которые откликнулись и пришли на помощь в такой непростой ситуации. Действительно, сильнейший снегопад за многие годы. Мы готовились к его приходу, мобилизовали людские ресурсы и технику. Но тем не менее, чтобы привести в порядок всю дорожную и коммунальную структуру, потребуется время», — добавил Гержик.

Работы еще продолжаются. После очистки снег нужно будет вывезти, что займет до пяти дней.

Февраль в Москве побил сразу два суточных рекорда по выпавшим осадкам. А Подмосковье показало самый яркий результат по высоте сугробов. Начало весны в столице тоже будет холодным, спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.