Подмосковье 01 марта 2023, 17:21 Минтранс Подмосковья порекомендовал водителям придерживаться правил зимнего вождения

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Несмотря на начало весны, синоптики не прогнозируют резких изменений погоды. Минтранс Подмосковья рекомендовал жителям придерживаться правил зимней езды — быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Среди правил зимнего вождения — хорошо контролировать ситуацию на дороге. Для этого важно не забывать протирать стекла и зеркала на автомобилях, пешеходам — убрать все, что может ограничивать видимость, и использовать световозвращатели.

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Также рекомендуется сбавить скорость на треть и увеличить дистанцию минимум в полтора раза. Водителям советуют ездить плавно и с минимальным числом маневров, воздержаться от обгонов. Внимание всегда должно быть сосредоточено на дороге, во время езды нельзя разговаривать по телефону и отвлекаться на поиск предметов в машине. Пешеходам необходимо снять наушники переход переходом и не смотреть в телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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