Подмосковье 10 мая 2023, 10:36 Минсоцразвития рассказало о канистерапии для реабилитации детей с ОВЗ в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Специально обученные собаки помогают детям-инвалидам проходить реабилитацию в комплексном центре социального обслуживания в Егорьевске. Этот метод применяют там уже пять лет.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, канистерапия — это метод физической и психической терапии с использованием специально обученных собак. Так, лабрадор Миледи уже стала близким другом детей, который помогает им справиться с трудностями общения и социализации.

Собаки имеют уникальную способность понимать человека без слов, считывая эмоции по жестам, мимике и поведению.

«Это позволяет работать с детьми, которым тяжело дается вербальное общение, например с расстройством аутистического спектра и задержкой в развитии. Собаки-терапевты как основные участники канистерапии и сама методика лечения демонстрируют отличные результаты в реабилитации детей», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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