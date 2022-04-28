Министр здравоохранения РФ наградил сотрудников скорой помощи Подмосковья

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил 12 сотрудников Московской областной станции скорой медицинской помощи нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Мероприятие прошло на Красногорской подстанции, оно было приурочено к Дню сотрудника скорой медицинской помощи.

Во время визита Михаил Мурашко совместно с первым зампредседателя правительства Московской области Светланой Стригунковой и министром здравоохранения региона Алексеем Сапанюком осмотрел подстанцию, пообщался с сотрудниками и главным врачом Сергеем Папиянцем.

«Сегодня мне хотелось бы поздравить сотрудников, работающих на скорой помощи. Два года назад был установлен праздник — День работника скорой медицинской помощи. Почти 107 тысяч медицинских работников сегодня трудятся на более чем 2 тысячах подстанций скорой медицинской помощи. Мне хотелось бы, чтобы люди, которые были госпитализированы в 2021 году, а это почти 13 миллионов человек, вспомнили сегодня ту бригаду, которая оказала им медицинскую помощь и сказали в их адрес теплые слова благодарности», — сказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших — она включает в себя 55 подстанций и 83 поста. Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано порядка 650 бригад.

Один из фельдшеров, получивших нагрудный знак «Отличник здравоохранения» сегодня — Роман Корогод.

«Я фанат. Работа на скорой — это образ жизни. Спустя уже 20 с лишним лет могу с уверенностью это сказать. Моя бабушка работала всю жизнь на скорой и она меня вдохновила на эту работу. Получить награду было как минимум неожиданно. Я даже не ожидал. Мы люди скромные. Это очень почетно и приятно», — поделился фельдшер Красногорской подстанции скорой помощи Роман Корогод.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также поздравил сегодня с праздником сотрудников скорой помощи.