Сотрудники скорой помощи Одинцова получили знаки отличия в свой профессиональный праздник. Награды вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В их лице он поздравил всех фельдшеров, отметив, что всего в регионе работает 655 бригад.

День работников скорой помощи отмечают в России 28 апреля. Воробьев поблагодарил за большой вклад и добросовестный труд всех фельдшеров, водителей, диспетчеров — каждого, кто задействован в работе.

«Есть повод вас поздравить, еще раз вам слова благодарности сказать, а в вашем лице — всей команде профессиональной и большой. Сегодня 655 бригад у нас в Подмосковье работает», — отметил Воробьев.

Сотрудники получили почетные грамоты губернатора. Вместе с тем подстанцию оснастили 10 портативными кардиографами — их установят в рабочих автомобилях.

Я очень благодарен, что сегодня формируется команда из фельдшеров, врачей и водителей, которые работают в связке. Наша задача в том, чтобы и культура отношений была с жителями, пациентами Андрей Воробьев.

Он напомнил, как непросто бригадам скорой пришлось на пике пандемии коронавируса, когда служба принимала по 14 тысяч вызовов в день. Сейчас их в два раза меньше.

«Каждая жизнь, спасенная вами, и ваше внимание — это очень важно. Мне кажется, вы были в каждой или почти каждой семье по тому или иному поводу», — сказал губернатор.

Поддержка скорой помощи

Сегодня в Московской области насчитывается 55 подстанций, 83 поста скорой помощи. Каждый день на линии выходят 655 бригад.

Автопарк скорой помощи в Подмосковье уже почти полностью обновили. Возраст большинства машин — менее пяти лет.

Среди них и реанимобили — в таких машинах устанавливают аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы и другую технику, способную оперативно помочь пациентам.

В этом году подмосковная скорая помощь получит 100 новых машин класса В. Столько же закупят в 2023-м.

Со своей стороны мы приобретаем новые машины. Стараемся приобретать еще более качественные и оснащать их оборудованием Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что Подмосковье будет и дальше усиливать службу скорой помощи.

«Я регулярно встречаюсь с теми, кто работает в бригадах, и внимательно стараюсь понять, какое оборудование нужно в первую очередь. И планшеты, и аппараты непрямого массажа сердца», — рассказал глава Московской области.

В реанимобилях устанавливают устройства для реанимации Lucas. Приборы смогут быстро прийти на помощь пациентам с остановкой сердца.

«Мы живем в нашем любимом и дорогом Подмосковье. Запрос на качество здравоохранения, как и на благоустройство, ЖКХ, очень высокий», — заключил Воробьев.

За этот год в Подмосковье откроют 14 улучшенных станций скорой помощи. Их них три — новые. Они появятся в Видном, Кашире и Солнечногорске в декабре.

Остальные — после ремонта. Это станции в Люберцах, Клину, Балашихе, Домодедове, Коломне, Орехово-Зуеве, Серпухове, Истре и Шаховской.

С января в регионе ввели ежемесячные доплаты: семь тысяч рублей для водителей машин скорой помощи, пять тысяч — водителям неотложек.