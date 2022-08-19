Министерство ЖКХ отремонтировало 50 подъездов в Волоколамске в этом году

В Волоколамском округе Министерство ЖКХ отремонтировало 50 подъездов из 60 запланированных в 2022 году. Работы проводят в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщили в пресс-службе ведомства.

«По программе „Мой подъезд“ проделана колоссальная работа. Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тысяч. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт около 97,4 тысячи подъездов. Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу. Так, в только 2021 году мы осуществили ремонт порядка 11,4 тысячи подъездов. В этом году в Волоколамском городском округе запланировано отремонтировать 60 подъездов, из которых нами уже выполнено 50. Ремонт оставшихся 10 подъездов мы завершим до конца сентября», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Министр добавил, что 10 городских округов уже завершили программу 2022 года по ремонту подъездов в полном объеме. Это Бронницы, Зарайск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Павловский Посад, Протвино, Шаховская, Электросталь. Еще 8 городских округов находятся в высокой стадии завершения — это Балашиха, Кашира, Лосино-Петровский, Люберцы, Одинцовский, Орехово-Зуево, Солнечногорск и Электрогорск. В этом году программа будет завершена до 1 октября.

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