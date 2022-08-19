Более 100 подъездов отремонтировали в Красногорске в этом году

В Красногорске отремонтировали уже 118 подъездов из 133, которые были запланированы на 2022 год. Работы проводятся в рамках региональной программы губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд». Ее главная задача — улучшить качество жизни в Подмосковье и привести подъезды к хорошему внешнему виду.

«По программе „Мой подъезд“ проделана колоссальная работа. Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тысяч. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт около 97,4 тысячи подъездов. Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу. Так, в только 2021 году мы осуществили ремонт порядка 11,4 тысячи подъездов», — отметил Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Ожидается, что ремонт оставшихся 15 подъездов в Красногорске будет произведен уже очень скоро — до конца сентября. Сама программа действует с 206 года, за этот период отремонтировать успели уже порядка 97,4 тысячи парадных. В 2022 году успели отремонтировать уже 75% подъездов Подмосковья, из тех, которые были включены в программу на текущий год.