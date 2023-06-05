Подмосковье 05 июня 2023, 16:24 Министерство благоустройства выделило топ-10 пляжей в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Пляжи Подмосковья подготовили к летнему сезону. Для отдыха жителям будут доступны 203 территории у воды, из которых разрешено купание на 88.

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на совещании с губернатором, для подготовки к купальному сезону на пляжах очистили водоемы, взяли пробы воды песка и навели порядок на берегах.

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«Летом огромной популярностью пользуются места отдыха у воды. Традиционно мы оборудуем более 200 пляжей каждый год. В мае прошла их подготовка к купальному сезону, во время которой была проведена очистка водоемов, взяты пробы воды и песка, наведен порядок на берегах. Благодаря этой работе, жители Подмосковья и гости получат качественные условия для полноценного отдыха», — сказал он.

Среди самых популярных пляжей у жителей региона — на озере Сенеж в Солнечногорске, на карьере Волкуша в Лыткарине, «Солнечный берег» в Талдоме, на реке Осетр в Зарайске, на озере Святое в Шатуре, в парке «Мысово» в Долгопрудном, в деревне Новоалександрово в Мытищах, на озере Голубое в Луховицах и на озере Исаакиевское в Орехово-Зуеве.

Ведомстве также добавили, что на пляжах будут действовать разные сервисы и услуги. Так, на них работает 51 пункт проката водных лыж, лодок и другого инвентаря, доступны более 200 торговых точек с едой и напитками, а также 102 волейбольные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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