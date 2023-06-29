Важное 29 июня 2023, 12:30 Минимальную пенсию с учетом доплат в Подмосковье увеличили до 18 тысяч рублей

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Минимальную пенсию в Подмосковье увеличили до 18 тысяч рублей по решению губернатора Андрея Воробьева. Это коснется около 70 тысяч человек. Новая сумма — выше прожиточного минимума пенсионеров в регионе.

Закон приняли на заседании Мособлдумы. Теперь пожилые люди, у которых пенсия была менее 18 тысяч рублей, начнут получать ежемесячную доплату.

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Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

Выплату предоставят проактивно, то есть пожилому человеку не нужно писать никаких заявлений, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Теперь минимальная пенсия в Подмосковье с учетом региональных доплат не может составлять менее 18 тысяч рублей. Это выше прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе. Игорь Брынцалов

По его словам, из бюджета Московской области на это выделят около 1,3 миллиарда рублей.

«Важно, что перерасчет будет произведен с начала года. То есть, помимо ежемесячной прибавки, пожилые люди получат еще и единовременную выплату за все прошедшие месяцы», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии ввели для дополнительной заботы.

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