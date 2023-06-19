Важное 19 июня 2023, 14:32 Доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей Подмосковья по решению Воробьева

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Жители Подмосковья, у кого пенсия составляет менее 18 тысяч рублей, получат доплату. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

«Мы увеличили доплаты нашим пенсионерам с низкими доходами, проживающим больше 10 лет в Московской области, до 18 тысяч рублей. Перерасчет будет с января 2023 года», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

«Это выплата коснется 70 тысяч человек. Мы сделаем перерасчет с начала года. Если пенсия — 15 тысяч рублей, то житель в августе получит 24 тысячи рублей, а далее ежемесячно — плюс три тысячи рублей к своей пенсии», — сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплата придет проактивно, писать заявление не потребуется.

Новые меры поддержки ввели в Подмосковье по поручению Андрея Воробьева. Это доплата к пенсии, выплаты на школьную форму, на уход за детьми-инвалидами и электронный социальный паспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии ввели для дополнительной заботы.

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