Важное 07 июня 2023, 13:52 Андрей Воробьев: доплату к пенсии ввели для дополнительной заботы в Подмосковье

Читать 360tv в

Доплату к пенсии ввели в Подмосковье, чтобы оказать дополнительную заботу, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Ее получают одинокие пожилые люди и семьи, где оба супруга достигли 65 лет и не работают.

«У нас два миллиона жителей старше 60 лет. Многие люди — активные, работают в этом возрасте. Активные и возраст не ощущают. Но есть одинокие пенсионеры, и мы ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу», — отметил губернатор Подмосковья.

Реклама

Таких семей в Московской области, по его словам, — 70 тысяч.

Вместе с тем в Подмосковье набирает обороты проект «Активное долголетие» — в нем активно участвуют около 250 тысяч человек.

«Приятно, что это движение развивается. Во многом благодаря командам глав городских округов на местах. Жизнь кипит там, когда приходит тренер, инструктор — человек, который может объединять старшее поколение. Лично слышал и бывал центрах, получаю много положительных отзывов», — добавил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».