Минимальная зарплата в Подмосковье стала выше федеральной

Уровень минимальной заработной платы в Московской области с 1 января повышен до 16,3 тысячи рублей. Об этом сообщили на сайте Министерства социального развития Подмосковья.

Минимальная зарплата на федеральном уровне с 1 января 2022 года устанавливается в размере 13 617 рублей, но регионы могут повышать ее. И в Подмосковье ее подняли до 16,3 тысячи рублей.

Соглашение о повышении уровня минимальной зарплаты подписали правительство Московской области, «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединения подмосковных работодателей.

В Минсоцразвития пояснили, что ключевым фактором при установлении минимальной зарплаты является прожиточный минимум, то есть уровень дохода, необходимый для удовлетворения базовых потребностей. В него входят потребительская корзина, обязательные услуги и различные сборы.

Прожиточный минимум в России с начала года повысили до 12 654 рублей.

Ранее в Подмосковье утвердили тарифы на коммунальные услуги на 2022 год. Цены поднимутся после 1 июля. Скидка для проживающих в сельской местности составит 30%, как и в прошлом году.