Жителям Подмосковья рассказали, насколько подорожает коммуналка в 2022 году

В Московской области утвердили тарифы на коммунальные услуги на 2022 год. До 1 июля цены останутся прежними. Об этом сообщила пресс-служба комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

Тарифы на коммуналку поднимут во втором полугодии. Средний рост платы в домах с газовой плитой составит 4,1%. Это ниже уровня инфляции, а также ниже уровня, заданного для Московской области федеральными властями на 2021 год. А для проживающих в домах с электрическими плитами стоимость поднимется на 4,7%.

Тариф на электричество в домах с газовой плитой во втором полугодии 2022 года вырастет на 4%, или 23 копейки. Плата составит 6,17 рубля за киловатт в час. Это ниже уровня инфляции, а также индекса роста тарифов, по прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022 год, который представило Минэкономразвития.

Скидка для проживающих в сельской местности составит 30%, таким образом, она останется на уровне прошлого года. В комитете отметили, что это важный показатель для области, поскольку это касается трети всего населения региона. В целом для индивидуального жилищного строительства рост платы за коммуналку составит 3,8%. Скидка для тех, кто проживает в домах с электрическими плитами, составит 25,5%.

Сдержать темпы роста тарифов в Подмосковье в 2021 году удалось благодаря активной работе по модернизации коммунальной отрасли, переходу на единые тарифы и установлению льготных, объединению инфраструктуры крупных поставщиков и комплексного подхода к модернизации сетей.