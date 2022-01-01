Прожиточный минимум вырос в России и в Москве

С 1 января 2022 года прожиточный минимум в России составил 12 654 рубля. Соответствующее решение принял президент страны Владимир путин. Причиной стало ускорение инфляции, сообщили РИА «Новости».

Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 13 793 рубля, для пенсионеров он установлен на уровне 10 882, для детей — 12 274 рубля.

Также вырос прожиточный минимум для жителей Москвы. По решению мэра столицы Сергея Собянина, он увеличен до 18 714 рублей на душу населения. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице в России вырастет до 12 792 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Максимальное пособие по безработице смогут получать граждане, ранее постоянно работавшие, но потерявшие трудовой доход.