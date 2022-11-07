Мини-завод по производству комбикорма открылся в селе Акатьево под Коломной | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 18:57 Мини-завод по производству комбикорма открылся в селе Акатьево под Коломной

Читать 360tv в

Компания по производству молочных продуктов, мясных изделий и другой сельскохозяйственной продукции из села Акатьево (округ Коломна) запустила собственную линию гранулирования комбикормов. Мини-завод полностью обеспечит нужды хозяйства.

«Новая линия гранулирования рассчитана на изготовление комбикорма для животных предприятия — это 1500 голов. Здесь планируется производить одну тонну продукции в час», — отмечает заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

«Акатьевский» — производитель натуральной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Здесь делают молочные продукты, мясо, выращивают овощи, собирают мед. Общая площадь пашни под кормовые культуры более 2000 гектаров.

Реклама

В этом году компания приняла решение больше не закупать комбикорм у сторонних производителей и открыла собственную линию. Для организации процесса аграрии обратились к специалистам из «Дозы-АГРО», которые помогли запустить мини-завод.

В 2022 году Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Коломна, Дмитровский и Талдомский округа стали лучшими по урожайности в Подмосковье. Об этом Андрею Воробьеву доложил министр сельского хозяйства и продовольствия региона. Губернатор призвал активно продолжать работу по вводу в оборот неиспользуемых земель для сельского хозяйства и отметил, что программа уже дает результаты.