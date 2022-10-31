Воробьев отметил важность введения в оборот земель для сельского хозяйства | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:38 Воробьев отметил важность введения в оборот земель для сельского хозяйства Губернатор Воробьев назвал важной работу по вводу в оборот земель для сельского хозяйства

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Московская область добилась определенных успехов по вводу в оборот сельскохозяйственных земель. Этот процесс проходит эффективно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша программа введения земель в оборот дает эффект. На каких-то землях, которые мы ввели раньше, более высокие урожаи могут получать, мы стимулируем это», — заявил он во время еженедельного совещания.

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Сейчас в Подмосковье активно вводятся в эксплуатацию некоторые земельные участки. Кроме того, область выделяет определенное количество ресурсов для того, чтобы приводить их в порядок.

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«Сразу земля не может дать те результаты, которые дает после соответствующей подготовки», — подчеркнул он.

Кроме того, губернатор Московской области также отметил, что в области продолжается уборочная кампания. Регион, по словам Воробьева, показал рекордные результаты. Этому способствовало эффективное ведение бизнеса.