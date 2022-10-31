Названы самые урожайные округа Подмосковья | 360°

31 октября 2022, 15:34
Названы самые урожайные округа Подмосковья
Министр Мурашов: лучшими по урожайности округами Подмосковья стали Зарайск и Коломна
Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Коломна, Дмитровский и Талдомский стали лучшими по урожайности округами Московской области. Об этом на совещании губернатору Андрею Воробьеву рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Он назвал 2022 год рекордным по урожаю зерновых для Подмосковья и России в целом. Прирост по отношению к прошлому году достиг 44%.
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«У нас по зерновым мы получили самые большие показатели за всю историю сельского хозяйства. Мы собрали 680 тысяч тонн зерна», — заявил Мурашов.
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В Московской области также зарегистрировали рекордный урожай масличных — на 30% больше прошлогоднего. Общее увеличение объемов урожая по сравнению с 2022 годом составило 23%.
По мнению губернатора Андрея Воробьева, рекордов помогли достичь эффективные технологии ведения бизнеса, своевременные хранение и переработка продукции и реализация программ введения земель в оборот. Ранее, 26 октября, Андрей Воробьев наградил лучших аграриев Московской области.
Сельское хозяйство
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