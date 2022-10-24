Новый детский сад открыли в микрорайоне Левобережный в Химках | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 15:54 Новый детский сад открыли в микрорайоне Левобережный в Химках

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В здании школы № 29 в Химках открыли новый палисадик. В нем смогут заниматься 50 детей. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

Палисадики строят там, где нет возможности создать полноценное дошкольное учреждение, рассказал глава округа. В школе для него переоборудовали помещение площадью свыше 300 квадратных метров. В нем смогут заниматься две группы детей от двух до четырех лет.

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«В Левобережном живет много молодых семей с детьми, поэтому остро стоит вопрос дефицита мест для дошкольников», — отметил он.

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Для детей создали спальные и игровые зоны, а на территории обустроили прогулочную площадку. В учреждении будут проводить развивающие и обучающие занятия, а воспитанников обеспечат четырехразовым питанием с десятидневным меню.

«Мне, как многодетной маме, очень важно открытие детского сада в нашем микрорайоне. Достаточно быстро все было сделано. Буквально летом были в процессе ремонта, и сейчас уже готов полноценный детский сад, где детишкам будет весело заниматься», — рассказала местная жительница Ирина Маркова.

Второй мини-детский сад на 60 мест в микрорайоне возведут в здании библиотеки семейного чтения на улице Пожарского. Сейчас там проводят масштабную реконструкцию.

Дмитрий Волошин добавил, что палисадик в Левобережном стал четвертым в округе. До конца года откроют еще пять таких учреждений на 310 мест в трех микрорайонах Химок.

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