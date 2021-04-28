Минэнерго: в реконструкцию подстанции «Звенигород» вложат около 2 млрд рублей

Министр энергетики Московской области Александр Самарин посетил с рабочим визитом подстанцию «Звенигород» компании «Россети Московский регион» в Одинцовском округе. В ближайшее время подстанцию ожидает самая масштабная за последние десятилетия реконструкция, в нее вложат порядка двух миллиардов рублей.

«Питающий центр „Звенигород“ был введен в эксплуатацию в 1967 году и требует модернизации, поскольку является стратегически важным в схеме электроснабжения потребителей Одинцовского городского округа. От ПС „Звенигород“ получают электроснабжение более 22 тысяч жителей и 118 социально значимых объектов. Оборудование подстанции находится в рабочем состоянии, но в современных реалиях необходимы дополнительные мощности для подключения новых абонентов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Реконструкция подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения Одинцовского округа, добавил министр. Наличие резерва мощности положительно скажется на развитии и экономическом укреплении всего муниципалитета. Также будет осуществлен ввод нового класса напряжения — 10 кВ.

Результатом модернизации станет двукратное увеличение установленной трансформаторной мощности питающего центра. Уже сейчас проектным решением обеспечен резерв в 70 МВА, который позволит открыть возможности для технологического присоединения новых потребителей, в том числе для представителей крупного бизнеса, которые уже сегодня могут смело планировать инвестпроекты и подавать заявки на присоединение к электросетям компании Петр Синютин генеральный директор компании «Россети Московский регион».

В планах модернизации — полное обновление электрооборудования подстанции: монтаж нового открытого распределительного устройства 110 кВ с установкой девяти современных и экологичных элегазовых выключателей, нового комплектного распределительного устройства 35 кВ с применением восьми вакуумных выключателей, строительство нового здания общеподстанционного пункта управления.

На подстанции внедрят современные высокоавтоматизированные технологии, которые позволят осуществлять дистанционные наблюдение и управление энергообъектом.

Также в ходе рабочего визита Петр Синютин доложил министру об итогах прохождения компанией «Россети Московский регион» осенне-зимнего периода2020/21 года в Московской области. Несмотря на то, что прошедшая зима стала самой холодной за последние 10 лет, а объемы энергопотребления превысили исторический максимум и составили 18 390 МВт, энергетики компании «Россети Московский регион» не допустили ни одного массового нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья, общее число нарушений в сети 110 кВ и выше было снижено на 12% по итогам 2020 года.

Объемы финансирования ремонтной программы на 2021 год увеличили на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, что составило 3,8 миллиарда рублей, для дальнейшего повышения качества и надежности электроснабжения в Подмосковье.