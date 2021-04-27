Новак рассказал о проекте бесплатной газификации частных домов в России

Правительство подготовило законопроект, который позволит не платить за подключение участков к газопроводам, заявил вице-премьер, глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, проект направлен на то, чтобы снять нагрузку по газообеспечению с населения. Новак напомнил, что о бесплатном подключении газа к участку заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Тогда же глава государства поручил правительству и региональным властям разработать план газификации домохозяйств.

Новак уточнил, что поручение относится к подключению абонентов, которые проживают в уже газифицированных населенных пунктах. Распоряжение о бесплатной газификации, по его словам, необходимо исполнить до 2022 года.

Как сообщала ранее газета «Известия», в минувшем марте стало известно о подготовке проекта «газового маневра» для финансирования газификации в регионах. Его суть заключается в том, что часть затрат на газификацию домовладений будет ложиться на плечи предприятий, объекты энергетики и других юридических лиц.