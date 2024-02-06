Подмосковье 06 февраля 2024, 12:20 Минэкологии: зимы в Подмосковье стали более теплыми за 30 лет Фото: Ульянов А.И.

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Последние 30 лет в Подмосковье фиксируется постепенное повышение температуры зимой. Об изменениях климата рассказали в Минэкологии региона.

Данные специалистов свидетельствуют, что температура воздуха повышается в России с 1976 года. При этом наиболее сильный рост отмечается зимой, в центральной России. Погода за последние 30 лет характеризуется здесь порывистыми ветрами, высокой пожароопасностью и экстремальными температурами.

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Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением в Подмосковье.

«Просим жителей не заходить на лед водоемов, потому как в оттепель это представляет реальную опасность для жизни. Кроме того, резкая смена температуры с потепления на похолодание приводит к появлению наледи, поэтому к выбору обуви с нескользящей подошвой стоит отнестись ответственно», — отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

Глобальное потепление влияет и на изменения в животном мире. Благодаря теплым зимам некоторые животные, нехарактерные для Подмосковья, теперь спокойно переживают холода.

Как сообщил министр Фирсов, из-за потепления в области появились устойчивые популяции богомолов, виноградных улиток и пауков-ос. Также на территории Подмосковья стали замечать птиц, ранее здесь не встречавшихся. Жители региона уже наблюдали залеты фламинго, колонии белых цапель, белоголового сипа, розового пеликана и других пернатых гостей.

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