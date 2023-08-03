Подмосковье 03 августа 2023, 16:08 Министр экологии объяснил появление фламинго в Подмосковье и успокоил переживающих за птицу жителей Фото: Мария Панина.

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Министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов прокомментировал появление розового фламинго в Пущине, о котором ранее сообщали местные жители. Экзотическую птицу заметили на реке Оке. Оказалось, что беспокоиться за судьбу одинокого странника не стоит, равно как и предпринимать какие-либо действия для помощи пернатому.

«Появление фламинго в Подмосковье — не экстраординарный случай. Для этих птиц характерны длинные миграции, порой они залетают и в наш регион. Например, в прошлом году фламинго в Подмосковье наблюдали дважды», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, птица в Пущине демонстрирует естественное для нее поведение и беспокоиться за нее нет повода. Если Подмосковье не подойдет фламинго, он покинет его пределы и вернется в места естественного обитания.

Фламинго занесены в Красную книгу России. Они распространены в Южной Америке, а также на Кавказе, откуда, скорее всего, птица и попала в Подмосковье. Экологи отмечают, что в этом нет ничего удивительного, так как в период миграции фламинго могут долетать даже до Южной Сибири. Их не раз наблюдали и на Байкале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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