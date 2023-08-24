Подмосковье 24 августа 2023, 10:05 Крупные пауки-осы с лапами до 5 см появились в Подмосковье Фото: Ульянов А.И.

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Жители Подмосковья все чаще стали замечать на своих участках крупных желтых пауков, размах лап которых достигает пяти сантиметров. Дачники опасаются укусов и стараются держаться от них подальше. За лето в Министерство экологии Московской области поступило множество обращений, связанных с появлением этих редких для региона членистоногих.

Специалисты определили, что нарушителем спокойствия дачников оказался паук-оса. Такое название он получил благодаря своей яркой полосатой окраске. Раньше пауки-осы встречались в основном на юге России, но изменение климата и наличие кормовой базы позволили им расселиться даже в северные регионы.

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Пауков-ос уже заметили в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде, Балашихе. Они плетут большие колесовидные сети в жилых помещениях, на дачных участках и огородах.

«Нашим жителям не стоит паниковать при встрече с этими паукообразными. Не нужно убивать их, ведь они являются важным звеном в экосистеме, но и трогать руками не следует во избежание укусов. Большинство случаев происходит при самозащите, из-за придавливания членистоногого», — предостерег министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Энтомологи отмечают, что все пауки ядовиты, так как вырабатывают яд с помощью специальных желез. Однако виды, обитающие в Подмосковье, безопасны для человека. Их укусы могут лишь слегка раздражать кожу. Все же не стоит забывать про возможные аллергические реакции.

Паук-оса достигает трех сантиметров в длину. Этот вид любит селиться на открытой местности: полях и лугах. Его отличительная особенность — способность расселяться с помощью паутинок, которые подхватывает ветер. Благодаря этому пауки смогли заселить северные районы страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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