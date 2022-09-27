Минэкологии проверит состояние сельского пруда в Раменском после жалоб жителей | 360°

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Минэкологии проверит состояние сельского пруда в Раменском после жалоб жителей

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Инспекторы эконадзора проверят пробу воды в пруду в селе Загорного Раменского округа. Местные жители обратились в ведомство за помощью после того, как узнали, что их сосед намерен засыпать водоем.

Жители села сообщили в Минэкологии о желании одного из своих соседей засыпать пруд, который был любимым местом отдыха у многих. Инспекторы встретились с активистами и осмотрели территорию. Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что у пруда обнаружили отходы, а воду взяли на лабораторный анализ.

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«Помимо этого, администрации Раменского округа рекомендовано провести обследование пруда, который образован около полувека назад, на месте бывших карьеров по добыче песка», — добавил Фирсов.

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На встрече с жителями обсудили пути решения проблемы и пообещали держать ситуация на контроле.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Раменское

Экология

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